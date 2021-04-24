一週5機師染疫加嚴檢疫？ 指揮中心：先查感染源

華航一週內出現5名貨機機師確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今天表示，現階段應先透過擴大採檢1272名機師，查明感染源，再討論是否取消機組員居家檢疫3天規定。

指揮中心自15日起放寬機組空服人員檢疫規定，入境旅遊疫情第三級地區的長程航班者需3天居家檢疫，結束當日核酸檢驗陰性，加上11天自主健康管理；當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區短程航班者則14天自主健康管理。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，正針對1272名華航機師擴大採檢，今天安排第一場集體採檢，預計26日再安排下一場採檢，釐清機師感染途徑；這次染疫機師都來自華航，航空公司是否落實防疫也會進一步調查，最後才會審視現行機組人員檢疫模式。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天接受媒體電訪時表示，機組人員年齡層很廣，中年與年輕機組人員不僅潛伏期不同，年輕人症狀也可能較不明顯，3天居家檢疫真的太短，應盡快重新研議。台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民也提醒，不排除華航早有隱形傳播鏈。

貨機機師接連確診，甚至連機場辦公空間環境污染可能性都引起關注，莊人祥表示，機師不管長程線或短程線，都不會到機場辦公室，機師落地後，會直接從機場坐專車回家，但仍會評估環境採檢必要性。

指揮中心今天公布，新增7例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，今天新增個案中，6例為境外移入病例，自菲律賓、印度及印尼入境，其中1名為死亡個案；1例為在澳洲確診的華航貨機機師接觸者，感染源調查中。