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華航工會不滿遭點名疫苗施打太慢 指揮中心：僅44人接種

中央社 / 台北24日電

華航一週內5名機師確診，疫情指揮中心昨天點名華航接種速度太慢，引起華航工會不滿。指揮中心發言人莊人祥今天提出數據說，華航機師僅44人接種，長榮已接種235名。

航空機組員屬於高接觸風險工作者，是台灣接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗第3順位對象，今天下午疫情記者會中有媒體追問，華航工會不滿被點名打太慢，之前醫護接種進度很慢也沒被檢討。

華航工會理事長劉惠宗接受媒體訪問說，從工會的立場來看打疫苗這件事，員工不免有一些擔憂，因台灣目前施打的AZ疫苗，已在國際上有出現血栓等副作用的案例，經工會了解，如果機組員打了疫苗出現較重副作用而不能工作，甚造成失能或死亡，無法認定為職災，保險公司的保險也無法給付，員工總是希望能看到打疫苗後的保障。

莊人祥在今天下午記者會中公布數據指出，自12日開放接種，至今已施打接近2週，長榮機師接種人數是華航機師接種數的5倍，但莊人祥也說，航空公司接種疫苗碰到比較大的問題是排班。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成17日也曾分析機組員開打首週成績不理想原因，航空公司考量接種AZ疫苗有1/4發燒機率，避免病假影響人力，需按照班表分批接種，並非航空機組員想打就能馬上打。

針對華航施打疫苗速度較慢部分，華航已回應將與已合作醫院商談擴大施打人數及提供專屬名額，並新增其他合作醫院，5月起將於機組員班表中加速安排大規模接種，由公司支付掛號等相關費用。

莊人祥表示，華航已和醫院談好，原也規劃5月底前會全數接種完成，長榮則是規劃4月底完成接種，因公司規劃不同才會有數據落差。尤其華航現在因為突然有確診案例，所以現階段看起來較為落後。

新冠肺炎 COVID-19 華航

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