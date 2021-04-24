外籍染疫機師案 在台接觸者擴大匡列248人

昨天公布的華航印尼籍貨機機師在澳洲確診新冠肺炎案，已在國內驗出3名相關接觸者染疫，從原匡列58名在台接觸者擴大匡列至248人，採檢133人，釐清感染規模。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會公布，澳洲檢驗陽性機師案，含機師兒子（案1090）及同樣是印尼籍貨機機師同事（案1091），在台接觸者共248人，採檢133人，目前已採檢73人，其中43人陰性、3人陽性（案1090至1092）、27人檢驗中，另外60人等待採檢中。

今天新增的案1092為澳洲檢驗陽性機師同航空公司貨機機師，兩人7日有接觸史，曾赴日本、紐西蘭及荷蘭執勤，感染源待釐清，案1092在台接觸者匡列中。案1092接觸者為3名同住家人，皆列為居家隔離，採檢結果為陰性，血清抗體檢驗中。

另外，國內20日新增2名國籍航空貨機機師確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），在台接觸者168人，案1078染疫機師接觸者29名，採檢28人，其中27人陰性、1人檢驗中、1人待採。

案1079機師接觸者139人，因3人為防疫旅館員工，有適當防護，不須採檢，需採檢130人全數完成採檢，皆為陰性。指揮中心採檢兩人在台期間接觸者以釐清感染源。