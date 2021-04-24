聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市居家檢疫翁陳屍旅館竟是新冠肺炎陽性 2警接觸過
80歲蔡姓男子在台北市大同區防疫旅館居家檢疫，疑因情緒不佳在旅館身亡，警方報驗遺體後，經法醫採驗發現新冠肺炎呈陽性，昨天中午大同警分局獲知此事，立刻將局內環境消毒，2名曾到旅館採證的偵查隊員也啟動14天健康自主管理。
當時2名偵查隊員到命案的旅館採證前，皆全身著防護裝，戴口罩，手套。
蔡男是本月8日從菲律賓返台在旅館隔離，期間疑似情緒不佳，吃不下飯，也不接飯店人員電話，被飯店人員送醫觀察，醫院認為並無病狀讓蔡男回到旅館，豈料21早上8點被飯店人員發現陳屍房間沙發。
接觸蔡男居住旅館房間的除2名警員，還有4名消防隊員、1名飯店人員，皆著防護裝，同樣進行14天自主健康管理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言