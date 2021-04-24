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北市居家檢疫翁陳屍旅館竟是新冠肺炎陽性 2警接觸過

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
80歲蔡姓男子在台北市大同區防疫旅館居家檢疫，疑因情緒不佳在旅館身亡，警方報驗遺體後，經法醫採驗發現新冠肺炎呈陽性。圖／本報系資料照（防疫旅館示意圖）
80歲蔡姓男子在台北市大同區防疫旅館居家檢疫，疑因情緒不佳在旅館身亡，警方報驗遺體後，經法醫採驗發現新冠肺炎呈陽性。圖／本報系資料照（防疫旅館示意圖）

80歲蔡姓男子在台北市大同區防疫旅館居家檢疫，疑因情緒不佳在旅館身亡，警方報驗遺體後，經法醫採驗發現新冠肺炎呈陽性，昨天中午大同警分局獲知此事，立刻將局內環境消毒，2名曾到旅館採證的偵查隊員也啟動14天健康自主管理。

當時2名偵查隊員到命案的旅館採證前，皆全身著防護裝，戴口罩，手套。

蔡男是本月8日從菲律賓返台在旅館隔離，期間疑似情緒不佳，吃不下飯，也不接飯店人員電話，被飯店人員送醫觀察，醫院認為並無病狀讓蔡男回到旅館，豈料21早上8點被飯店人員發現陳屍房間沙發。

接觸蔡男居住旅館房間的除2名警員，還有4名消防隊員、1名飯店人員，皆著防護裝，同樣進行14天自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19 防疫旅館

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