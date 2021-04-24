新冠肺炎增6例境外移入 現首例防疫旅館猝死者確診

指揮中心今天公布，國內新增6例新冠肺炎境外移入個案，其中1名自菲律賓返台居家檢疫70多歲男子21日被發現陳屍防疫旅館，採檢陽性，成台灣首例防疫旅館猝死者確診。

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增7例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中1名為死亡個案。今天新增個案中，6例為境外移入病例，自菲律賓、印度及印尼入境；1例為在澳洲確診的華航貨機機師接觸者，感染源調查中。

疫情指揮中心發言人莊人祥下午表示，台灣首例在防疫旅館猝死確診者（案1094）為本國籍70多歲男性，長期居住菲律賓，8日返台，持有搭機前3日內新冠肺炎陰性證明，入境後至防疫旅館進行檢疫。

莊人祥說，案1094在19日因心情不佳無食慾等狀況，由衛生局安排就醫，因無發燒及呼吸道相關症狀，故無採檢並返回旅館繼續檢疫，21日因個案未領早餐，旅館人員發現個案已無心跳，經法醫採檢於今日確診。

莊人祥說，案1094的Ct值27。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。雖然案1094在19日曾就醫，但因為無呼吸道疾病、無發燒，醫師檢查沒有發現任何相關症狀，就沒有額外通報檢驗。

案1093為菲律賓籍20多歲男性，3月17日來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫，期間並無症狀及期滿採檢為陰性；個案於4月7日因同行移工確診（案1054）進行居家隔離，11日解除後進行自主健康管理，因工作需要，22日由公司安排至醫院自費採檢確診，Ct值30，核酸二採陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。

案1095為印度籍20多歲男性學生，8日首次來台，入境後至防疫旅館檢疫至22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診，Ct值20，核酸二採及血清抗體檢驗中。

案1096為印尼籍20多歲男性學生，8日首次來台，入境後至防疫旅館檢疫至22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診，Ct值33，核酸二採Ct值30，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。

案1097為印尼籍30多歲男性漁工，22日來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫，23日因有咳嗽症狀，由集中檢疫所安排採檢並於今日確診。

案1098為菲律賓籍20多歲女性移工，3月26日來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫，4月8日接受檢疫期滿前採檢陰性；因工作需要，個案於23日至醫院自費採檢並確診，Ct值31，核酸二採Ct值32，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。