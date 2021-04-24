聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北清真寺疑群聚感染 衛生局：已初步取得名冊比對中
中央流行疫情指揮中心昨公布，一名印尼籍貨機機師自台灣出境在澳洲採檢確診新冠肺炎，在台灣2名接觸者也確診，其中1人為本土感染，3人曾在4月16日赴台北清真寺，是否為群聚事件還在調查。北市衛生局表示，已經取得相關名冊，目前還要比對有無進出清真寺，寺內17名工作人員也已經送檢。
疾病管制科科長余燦華表示，疫調仍在持續進行，已經初步拿到名冊，但還要經過確認這些人有無在4月16日當天進出清真寺，框列的人數還在比對當中。
余燦華說，清真寺內的工作人員共17名，皆已安排採檢，結果預計這2天會出爐。而今日有聯繫清真寺，要與出現相關症狀的信眾聯絡，寺方已發出通知，告訴信眾不用驚慌，若有相關症狀要即時就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言