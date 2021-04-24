台北清真寺疑群聚感染 衛生局：已初步取得名冊比對中

中央流行疫情指揮中心昨公布，一名印尼籍貨機機師自台灣出境在澳洲採檢確診新冠肺炎，在台灣2名接觸者也確診，其中1人為本土感染，3人曾在4月16日赴台北清真寺，是否為群聚事件還在調查。北市衛生局表示，已經取得相關名冊，目前還要比對有無進出清真寺，寺內17名工作人員也已經送檢。

疾病管制科科長余燦華表示，疫調仍在持續進行，已經初步拿到名冊，但還要經過確認這些人有無在4月16日當天進出清真寺，框列的人數還在比對當中。

余燦華說，清真寺內的工作人員共17名，皆已安排採檢，結果預計這2天會出爐。而今日有聯繫清真寺，要與出現相關症狀的信眾聯絡，寺方已發出通知，告訴信眾不用驚慌，若有相關症狀要即時就醫。