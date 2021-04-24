陳建仁：無須擔心AZ疫苗施打 接種前諮詢醫師

前副總統陳建仁今天到台南參加「全台首學課程博覽會」，他以「立足台灣放眼天下」為題做專題講演。陳建仁分享他學習、工作的經驗，從求學、研究、抗SARS到新冠肺炎防疫，強調團結的重要，並以堅持、謙虛、好奇心、有毅力及批判的思考勉勵師生。也請大家放心施打疫苗。

陳建仁簡單說明為何要改課綱，以及新課綱強調的素養是什麼？他說，因知識更新速度快，課程必須跟上，因此要改課綱；而素養也就是新課綱的基因，以前是學知識，現在是學素養，正如達爾文所說「最終能生存下來的物種，不是最強的、也不是最聰明的，而是最能適應改變的物種。」

陳建仁強調，多元文化、國際理解很重要，因此總統蔡英文以2030年雙語國家為願景，藉由厚植英語能力，提升國家競爭力。他說，在母校勝利國小的攤位闖關時，老師都說英語，已看到未來願景。他說，2017年到2025年是台灣發展為數位國家、創新經濟發展的關鍵年代，要大力培養跨域數位人才。

他以年輕科學家推翻知名科學家的研究為例，勉勵師生不要小看自己的能力；也說出老師常有的迷思，要老師「不要害怕孩子挑戰老師」。他也以自己成為台大最年輕教授，父親寫信給他，指「越結實的稻穗，越低頭」，要他學習謙虛為例，勉勵師生除謙虛，更要堅持，並以「盡信書不如無書、盡信師不如無師」，鼓勵師生要有好奇心及批判的思考。

陳建仁以台灣對烏腳病、B型肝炎的研究，進而讓聯合國把飲用水的砷含量標準，從50PPM改為10PPM，以及1百多個國家都打B肝疫苗，預防肝癌為例，強調「立足台灣、放眼天下」。

陳建仁強調，「成功不是學習結束，而是學習開始。」他以台灣應有抗SARS的成功經驗，而革新防疫體系，以致後來的禽流感、H1N1防疫也成功，這也是齊心協力所成，教育要成功亦如此。