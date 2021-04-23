菲律賓返台男陳屍檢疫旅館 士檢相驗完畢
台北市大同區一名自菲律賓返台居家檢疫男子21日上午陳屍防疫旅館，法醫師已採檢送驗，檢驗結果今天出爐後，台灣士林地方檢察署已完成相驗工作，檢驗結果由指揮中心統一說明。
中央流行疫情指揮中心表示，將於記者會說明檢驗結果。
指揮中心發言人莊人祥21日表示，個案是80歲男性，8日自菲律賓馬尼拉入境、持有3天內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陰性證明，入境後到某檢疫旅館居家檢疫。
莊人祥說，這名男性9日到18日居家檢疫期間都準時回報無症狀，19日曾回報與新冠肺炎無關症狀，由衛生單位安排就醫，20日起沒回報症狀，21日沒回應旅館電話，衛生局、消防局到房內查看，才發現男子已無呼吸心跳。
案經轄區警方報請相驗，士檢依法務部因應疫情制訂「法醫相驗解剖通報及處理流程」，由法醫師採集檢體並送往法務部法醫研究所檢驗死者是否染疫。
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