快訊

黑衣人闖松山分局事件延燒！中崙派出所所長遭記過拔官

菲律賓返台男陳屍檢疫旅館 士檢相驗完畢

中央社 / 台北23日電
指揮中心發言人莊人祥。圖／聯合報資料照
指揮中心發言人莊人祥。圖／聯合報資料照

台北市大同區一名自菲律賓返台居家檢疫男子21日上午陳屍防疫旅館，法醫師已採檢送驗，檢驗結果今天出爐後，台灣士林地方檢察署已完成相驗工作，檢驗結果由指揮中心統一說明。

中央流行疫情指揮中心表示，將於記者會說明檢驗結果。

指揮中心發言人莊人祥21日表示，個案是80歲男性，8日自菲律賓馬尼拉入境、持有3天內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陰性證明，入境後到某檢疫旅館居家檢疫。

莊人祥說，這名男性9日到18日居家檢疫期間都準時回報無症狀，19日曾回報與新冠肺炎無關症狀，由衛生單位安排就醫，20日起沒回報症狀，21日沒回應旅館電話，衛生局、消防局到房內查看，才發現男子已無呼吸心跳。

案經轄區警方報請相驗，士檢依法務部因應疫情制訂「法醫相驗解剖通報及處理流程」，由法醫師採集檢體並送往法務部法醫研究所檢驗死者是否染疫。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎疫苗接種近4萬人次 增2例嚴重不良事件

首例！打AZ疫苗顏面神經麻痺

明擴大接種AZ疫苗 莊人祥：接種達規模前戴好口罩

蔡依林演唱會有名人帶頭脫口罩 指揮中心籲勿鬆懈

相關新聞

新冠確診者16日曾赴台北清真寺 同場400人無實名制

今再添中華航空1名印尼籍機師及其兒子、同事確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮疫調，這3名個案都有台北清真寺的共同活動史。台...

華航確診機師曾到全聯蘆竹南竹店 業者：已全面消毒

新冠肺炎本土案例再現，日前1名華航印尼籍40多歲男性貨機機師確診新冠肺炎，其接觸者為同住家人10多歲的男孩（案1090）...

再出現本土案例！ 華航機師疑釀清真寺群聚

相隔758天，我國再現本土案例，為一位於澳洲確診的華航機師的接觸者，分別為華航機師的同事50多歲的印尼籍男性（案1091...

確診機師和2友人曾一起到大園清真寺 衛生局掌握追蹤中

國內再現本土案例，一名華航印尼籍40多歲貨機機師在澳洲確診，同住的10歲兒子（案1090）、50多歲印尼籍機師同事（案1...

清真寺400信徒未實名制 衛生局：公開宣傳提醒健康管理

今再添中華航空1名印尼籍機師及其兒子、同事確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮疫調，這3名個案都有台北清真寺的共同活動史，且當...

機師在澳確診才揪出本土 專家：台灣防疫慢半拍

事隔兩個多月，國內再現本土新冠案例，個案為十多歲印尼籍男孩(案1090)，是在華航擔任機師的父親先在澳洲被驗出陽性，匡列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。