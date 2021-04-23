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開放機組員打疫苗12天華航僅10多人 陳時中：太慢

中央社 / 台北23日電
衛福部長陳時中今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，證實日前確診新冠肺炎的印尼籍機師，今日確診該機師在台同住的家人，為台灣本土病例，也呼籲符合施打疫苗的民眾儘速施打。記者潘俊宏／攝影
衛福部長陳時中今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，證實日前確診新冠肺炎的印尼籍機師，今日確診該機師在台同住的家人，為台灣本土病例，也呼籲符合施打疫苗的民眾儘速施打。記者潘俊宏／攝影

國內自12日起開放機組員接種新冠肺炎疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中今天點名華航接種速度太慢，至今只施打10多人，華航一週內出現4名機師確診，不排除加嚴防疫。

航空機組員屬於高接觸風險工作者，是台灣接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗第3順位對象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，現在突然出現多名機師確診，航空機組員確實應該早點接種疫苗，但航空業者擔心相關不良反應影響飛航安全，施打依照排班安排，接種速度難加快。

陳時中表示，華航機組人員接種疫苗僅10幾人，這樣的接種速度太慢，相較之下，長榮就打得比較快，希望其他航空公司盡快完成施打。機師染疫風險高，若接種疫苗速度不見起色，沒施打疫苗機組人員管制恐須加嚴。

指揮中心今天公布，1名華航印尼籍貨機機師在澳洲確診新冠肺炎，該機師同住者一家三口包含其妻子及已確診兒子。陳時中表示，機師的妻子檢驗結果為陰性，但可能還在潛伏期。機組員同住家人可否納公費對象，釐清感染途徑將討論調整接種策略。

華航回應，政府開放機組員施打疫苗後，華航即依機組員意願與檢疫管理規定，安排機組員預約北、中、南合作醫院施打疫苗，由於班表緊湊且接種後48小時內不可飛行，又為顧及機組員個人意願，自4月下旬起陸續展開施打，5月份起於機組員班表中加速安排大規模接種。

華航說，為加快施打進度，華航已與合作醫院商談，擴大開放接種的時間及人數，希望能儘速讓更多機組員完成疫苗施打。

長榮航空說，目前以鼓勵方式安排機組員施打疫苗，已施打人數超過500人。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 陳時中 華航

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