台北清真寺消毒完成 暫封閉評估後再開放

確診新冠肺炎的機師曾到過台北清真寺，北市環保局表示，昨晚與今早已完成消毒；民政局則說，台北清真寺本週封閉、會等下週後再評估開放。

中央流行疫情指揮中心21日接獲華航通報1名印尼籍40多歲男性貨機機師，在澳洲被驗出COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）陽性，指揮中心隨即調查他在台活動史，有2名接觸者於今天確診。

指揮中心今天公布上述3人公共場所活動史，4月16日約中午12時到下午1時，曾到台北清真寺參與活動，現場約有400人，其中約200人在室內，200人在室外。確診3人分別坐在寺內2處，會後在停車場碰面，一同搭車回家。

台北市環保局表示，依衛生局通報，昨天晚間及今天早上均已完成清真寺消毒。

民政局則表示，據了解，個案16日至清真寺參加禮拜，參加者全部都有戴口罩。台北清真寺這一週則配合封閉，會等下週後再評估開放。

台北清真寺則向中央社記者表示，院內工作人員約10幾人今天都已前往篩檢。