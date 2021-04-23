染疫3個案曾到台北清真寺 研判寺內感染機率較低

華航印尼籍機師在澳洲確診新冠肺炎，疫情指揮中心今天公布在台疫調足跡，包括台北、大園清真寺及全聯蘆竹南竹店。指揮官陳時中表示，在清真寺活動中被傳染可能性相對低，「但也不敢說不是」。

中央流行疫情指揮中心21日接獲華航通報1名印尼籍40多歲男性貨機機師，在澳洲被驗出COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）陽性，指揮中心隨即調查他在台活動史，有2名接觸者於今天確診（案1090、1091）。

指揮中心今天公布上述3人公共場所活動史，4月16日約中午12時到下午1時，曾到台北清真寺參與活動，現場約有400人，其中約200人在室內，200人在室外。確診3人分別坐在寺內2處，會後在停車場碰面，一同搭車回家。

指揮中心指揮官陳時中表示，已緊急通知台北清真寺取消今天活動，這週也不要再有室內活動，靜待疫情調查。他也呼籲，4月16日曾到台北清真寺的民眾，務必進行自主健康管理，一旦發現任何症狀，務必跟指揮中心聯絡，就醫時要告知接觸史。

另外，在澳洲被驗出病毒的機師，4月19日下午也曾到桃園市的大園清真寺參訪，但當天並沒有活動，推測寺內人數不多。約下午4時，曾到全聯蘆竹南竹店短暫停留。指揮中心呼籲曾出入相關場所的民眾，也應自主健康管理。

記者會上，媒體問及清真寺活動參與人員眾多，活動後也可能會在周遭用餐、聚集，希望指揮中心清查。陳時中表示，會先針對清真寺活動參與者調查，初步評估室外活動影響較低。

陳時中解釋，目前看起來，其中一人在他處被感染，再傳染給另2人的可能性較高，在清真寺活動中被傳染的可能性相對低，「但也不敢說不是」。指揮中心仍在釐清感染源，需要更多證據，才能弄清楚傳播路徑。