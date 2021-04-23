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接種AZ疫苗 中研院長：學界認為打比不打好

中央社 / 台北23日電
中研院長廖俊智赴北市聯醫忠孝院區施打AZ疫苗。記者鍾維軒／攝影
中研院長廖俊智赴北市聯醫忠孝院區施打AZ疫苗。記者鍾維軒／攝影

中央研究院院長廖俊智今天接種AZ疫苗，他表示打完照常回去上班，週休時可以休息觀察，並表示學界一般認為「打比不打好」，但戴口罩、勤洗手等基本防疫不可放鬆。

中央研究院院長廖俊智今天在台北市立聯合醫院忠孝院區，接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）牛津AZ疫苗。

廖俊智接受媒體聯訪時表示，之前就收到衛生福利部的公文，調查中研院防疫相關人員接種意願，他那時候就表明要打，收到通知信後就預約了忠孝院區，他笑說「鄰居嘛，就在我們隔壁」。

廖俊智說，今天星期五，之後兩天的週休可以好好休息、時間還不錯，就選了今天下午接種，打完照常回去上班。

廖俊智說，看個人身體狀況，疫苗總是會有副作用跟一些不良反應，但經過各國衛生機關核准的疫苗基本上都安全，「希望大家相信科學，這些疫苗都有嚴謹科學證據」。

廖俊智指出，一般學界的看法是「打比不打好」，能夠打疫苗的人，打的風險比不打少很多，但「鼓勵大家打疫苗，一點都不表示基本防疫就鬆懈」，勤洗手、戴口罩、保持社交距離等還是要持續做。

廖俊智表示，隨著疫苗普遍施打，旅遊限制應該會逐漸放寬，但確切時間點很難預估，因為可能隨時有新的疫情狀況。

而中研院持續在研究新的疫苗與藥物，廖俊智說，他也知道外界很關心何時會到臨床階段，但期望與實際狀況不同，還無法回答。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 廖俊智

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