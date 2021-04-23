華航印尼籍確診機師足跡公布 桃園市：皆完成消毒

華航一名印尼籍機師確診新冠肺炎，中央今天公布他的疫調足跡，包括大園清真寺、全聯蘆竹南竹店。桃園市衛生局表示，2處皆已完成消毒，大園清真寺今天休館，全聯則正常營業。

華航一名印尼籍貨機機師自台灣出境，在澳洲採檢確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），在台灣2名接觸者確診，為機師同住家人及同事。

中央流行疫情指揮中心今天公布澳洲檢驗陽性機師公共場所活動史，他曾在4月19日下午去過大園清真寺、全聯蘆竹南竹店。

桃園市政府衛生局今天表示，日前已完成大園清真寺、全聯蘆竹南竹店2處消毒，疫調部分也與中央合作進行中，確切結果得由中央公布；桃園市環保局表示，下午會再進行消毒。

大園清真寺因此今天閉館一天，社團法人台灣穆斯林輔導協會負責人的黃姓妻子表示，在衛生局通知後已完成消毒，今天本來要進行禮拜，但也先取消，活動等也先都暫停，「心裡很擔心」，但還是要照顧大家的健康，她也說，平時活動一次最多有50人，但機師19日是進行一個人的禮拜。

記者致電全聯蘆竹南竹店，店家表示，細節將由總公司回應，店家今天正常營業，民眾來仍可以買到東西。