新冠肺炎疫苗接種近4萬人次 增2例嚴重不良事件

中央流行疫情指揮中心今天表示，新冠肺炎疫苗累積接種3萬9221人次，昨天新增2例嚴重不良事件，但都不是典型症狀，可能是本身潛在疾病，仍在調查瞭解中。

指揮中心今天下午針對COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情召開記者會，發言人莊人祥表示，昨天（22日）公費疫苗接種862劑，自費接種1598劑，共2460劑。疫苗接種後不良事件新增13件，11件為「非嚴重不良事件」，2件為「其他疑似嚴重不良事件」。

莊人祥進一步指出，2例嚴重不良事件案例，其中一例是30多歲女性，接種2天之後，有大腿血腫、牙齦及肛門黏膜出血情形，但接種後7日就沒有新增出血點，相關症狀已改善並上班。

另一個案例是70多歲女性，接種10天後因為左下肢無力、麻木感到門診就醫，診斷疑似為左下肢單一神經病變，目前門診追蹤中。

莊人祥表示，上述2例都不是典型的症狀，推測可能與疫苗無關，但還需要後續追蹤，才能確定是不是獨立事件，有可能是本身潛在疾病。

指揮中心指揮官陳時中在記者會上仍呼籲，目前國際疫情正在高峰，符合公費資格者應儘速施打疫苗，畢竟疫苗有有效期限，「符合資格盡速打，不要到時候要排隊，都來不及。」