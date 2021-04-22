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新冠肺炎疫苗不良事件有2件申請救濟 醫曝：數量不算少

中央社 / 台北22日電

國內新冠肺炎疫苗3月22日起開打，累積通報接種後不良事件219例，2件申請預防接種受害救濟。醫師認為，目前申請數量不算少，可能與接種對象都是成人或近期血栓頻傳有關。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗公費及自費接種共累計施打3萬6731劑，已通報接種新冠肺炎疫苗後不良事件，累計共219例，其中20例為疑似接種後嚴重不良事件。

預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員、台大兒童醫院院長黃立民今天告訴中央社記者，新冠肺炎疫苗是新興疫苗，以3萬多名接種者中有2人申請救濟，申請件數不算少，但也不算特別多。通常舊疫苗打久就會知道哪些症狀屬於常見副作用，申請救濟件數就會慢慢變少。

流感疫苗是每年申請件數較多疫苗之一，長庚兒童感染科主治醫師黃玉成表示，新冠肺炎疫苗與流感疫苗接種對象雷同，都是以成人接種為主，申請救濟的人會比較多。成人較兒童容易有共病，若共病發作與接種疫苗有時序關係，當事人有意願申請救濟即可申請。

黃立民也說，近期國際間疑似接種牛津AZ的新冠肺炎疫苗血栓事件頻傳，再加上國內偶爾會出現零星疑似接種後嚴重不良事件，當民眾警覺性高，申請預防接種受害救濟人數也會增加。

以過去其他常規疫苗預防接種受害救濟申請情況分析，黃玉成說，通報不良事件數目與最後申請救濟人數落差會很大。不良事件只要時序上有相關，民眾就可自行上網通報。通報不良事件採取寬鬆標準，有助看出部分症狀趨勢，以利進一步釐清症狀與疫苗是否有關係。

新冠肺炎疫苗是新興疫苗，且AZ疫苗在亞洲接種數據較少，但黃玉成表示，透過健保資料庫就能釐清不良事件背景值，除流行病學，也可依據相關機轉了解因果關係，申請民眾無須擔心新冠肺炎疫苗太新，不易通過審議，無法獲得救濟金。

流感疫苗 新冠疫苗

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