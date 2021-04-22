新冠肺炎疫苗通報219例不良事件 2件申請受害救濟

國內新冠肺炎疫苗3月22日起開始接種，累積通報接種後不良事件達219例，指揮中心今天表示，截至目前只有2件申請預防接種受害救濟，通報不良事件不等於申請受害救濟。

據指揮中心統計，21日新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗公費接種783劑，自費施打1732劑，累計施打3萬6731劑，已通報接種新冠肺炎疫苗後不良事件，累計共219例，其中20例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。

指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會表示，實際申請疫苗接種受害救濟者僅2件。依申請預防接種受害救濟流程，收到相關申請後，考量個案可能還在住院中，病程可能仍有變化，為確保更掌握不良事件個案診斷及後續檢驗結果，須一段時間準備更完整病歷資料。

莊人祥表示，備齊資料才會送至預防接種受害救濟小組，由醫學、法律、倫理等領域專家委員審查，尤其新冠肺炎疫苗是新興疫苗，文獻及各國施打狀況都會作為評估參考資料，釐清不良事件與疫苗接種是否有因果關係，預估過程須耗時6個月。

據指揮中心提供的預防接種受害救濟動態懶人包介紹申請流程，民眾在接種疫苗後，如發生身體不適狀況，就醫診斷後，如懷疑為接種疫苗所引起，可透過聯繫接種地衛生局申請「預防接種受害救濟」。

只要是衛福部食藥署檢驗合格，不分公費、自費的疫苗，均可申請。由接種地衛生局受理申請，檢齊病歷資料，交付衛福部進行醫學鑑定，提送衛福部預防接種受害救濟審議小組，最後由衛福部以書面通知結果。

經審定給付救濟金者，洽詢接種地衛生局辦理救濟金撥付；不服審定結果者，可在審定結果函文送達隔天起30天內提，將訴願書寄到衛福部提起訴願。