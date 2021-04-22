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立委問接種AZ疫苗意願 中研院長廖俊智：我會打

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中研院院長廖俊智今表示願接種AZ疫苗，目前正在等候通知。記者葉冠妤／攝影
中研院院長廖俊智今表示願接種AZ疫苗，目前正在等候通知。記者葉冠妤／攝影

AZ疫苗開打，立委吳思瑤今質詢時問中央院院長廖俊智是否願意帶頭施打疫苗，廖表示，日前接獲衛福部調查施打公費疫苗的意願，「我還沒打(疫苗)，但我會打。」目前正在等待安排。

中研院今到立院教育及文化委員會進行業務報告。吳思瑤指出，AZ疫苗已經開打，但國人施打比率仍偏低，而首批AZ疫苗在6月就會過期，並詢問廖俊智是否有施打AZ疫苗的意願，藉以帶來正向效應、安定民心？

廖俊智說，衛福部先前已發函調查中研院主管級人員、病毒研發相關人員注意疫苗的意願，就他個人而言，他願意接種，據他側面了解，其他人的意願也很高。

媒體詢問廖俊智是否會擔心接種疫苗後產生不良反應？他說，以他身體狀況，打比不打好，接種時間會等候衛福部安排。

此外，中研院生醫轉譯研究中心副主任謝興邦受訪時表示，目前由中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠研發的雙抗體，在細胞跟動物實驗都可克服多樣變種，但目前還在研發階段，待後續招商成功，可望在一年左右進到臨床實驗。

謝興邦說，在細胞實驗中，不論對抗英國、巴西或南非變種株都可達到9成的保護力。

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