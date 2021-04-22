開放首日自費接種AZ疫苗 Difeny施打流程、個人副作用第一手紀錄

AZ疫苗自費接種4/21開放給有緊急需要出國、探親或者是就學的人施打接種，自費的費用價格依照地方醫院價位有些許落差，在上網預約掛號之後就可以前往施打。

4/21Difeny第一時間就來到家附近的慈濟醫院施打AZ疫苗。完整記錄一下第一劑施打的流程。其實AZ疫苗自費整個時間點很快速，花了比較多時間在等待、休息以及讓工作人員熟悉流程的溝通。

因為AZ疫苗自費施打必須一次滿十個人才能開罐開打，所以需要採取預約制，現場報到完成10個人之後、填寫意願表、醫師問診確認、批價、施打，最後在院休息30分鐘、最後無不舒服症狀可以返家。Difeny自己8:30前往醫院，9:30就能離開醫院。

STEP.1 前往接種區報到

約8:30我騎著Ubike來到慈濟醫院，這是家附近的醫院，也是我生產、看病的醫院，非常熟悉。

Covid-19供自費疫苗接種，都在急診室區報到，只要有上網預約者，都能夠直接前往接種區報到（各醫院流程不同，詳情請詢問施打醫院）。

Difeny建議比你的預約時間早到一點，除了熟悉流程之外，如果前一個施打區段有人沒到場，你可以馬上補上，避免疫苗浪費。

來到Covid-19疫苗接種區報到（4/21開放的是AZ疫苗，未來疫苗量產之後，得在不挑各式廠牌下公費施打）。目前公自費AZ疫苗依照身份及個人需求可以預約施打。

接種疫苗需要攜帶相關證件，健保卡、身分證、或職員證。（身分證作為對照使用）

疫苗施打STEP.2 填寫意願卡、疫苗黃卡等等

報到之後，依照預約掛號及報到順序，每集滿10個人就進場準備填寫資料卡。（每個醫院會有不同流程安排）

我前往的慈濟醫院，則是依序填寫報到單、意願單。

需要填寫的資料有兩份。

1.Covid-19疫苗接種記錄卡（俗稱黃卡），資料務必與護照上相同。

2.AZ疫苗接種施打問卷及意願單。

意願書中僅需要填寫你的接種目的、出國的國家即可，毋需出示證明。

在填寫資料過程，最後會給你一張衛教單以及相關資訊。

Covid-19疫苗接種記錄卡（俗稱黃卡）。圖片授權／奶茶團長Difeny

Covid-19疫苗接種STEP.3 醫師問診及批價

填寫完意願表及黃卡，會到等候區等候醫生問診。問診過程會告知疫苗為活性疫苗、48小時內通常會有些微症狀，可以有的處遇，以及醫生最後評估是否適合施打。

批過價之後就等候叫號施打。

Covid-19 疫苗接種施打STEP.4 施打過程紀錄

因為Difeny動作比較快也很順利地補上前一個階段的10人當中，大概在批完價之後馬上就輪到我施打了。

施打過程會有說明以及護理師還會再度提醒多休息、多喝水。

接著細細的針打下去，有一股酸感，約5秒鐘不到就完成了。

比流感疫苗施打更不痛（流感疫苗有點痛啊）！打完的時候，接種的地方稍微有點夯夯熱熱的，但沒有到不舒服狀況。

因為是慈濟醫院的第一天施打，來了很多記者，我的施打流程也被拍攝了一下（有詢問我的同意）。

Covid-19疫苗接種。圖片授權／奶茶團長Difeny

接種完畢之後，會轉至休息區休息，並且填寫疫苗接種健康回報系統。

疾管家「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統這真的是一個挺聰明的系統，打完疫苗然後回報，順便可以統計接種人數、以及知道健康狀況。

疾管家「Taiwan V-Watch」Covid-19疫苗接種健康回報系統。圖片授權／奶茶團長Difeny

這個時間點內，會同時有很多人跟著一起休息。依照先來後到時間自行休息並離開。外頭會有護理師隨時待命！

疾管家「Taiwan V-Watch」Covid-19疫苗接種健康回報系統就是在大家觀看疫情回報的Line帳號裡頭，多了記錄自己的疫苗施打紀錄內容。

目前我的疫苗接種紀錄已經完成第一劑阿斯特捷利康AZ疫苗的接種，等候6/16進行第二劑的接種。

疾管家「Taiwan V-Watch」Covid-19疫苗接種健康回報系統。圖片授權／奶茶團長Difeny

休息時間內，也會有護理師協助把解熱症狀的藥交給我們，也交代在48小時內若有輕微發燒、疲憊，可以吃解熱症狀的藥品。若超過48小時仍持續發燒，則務必一定要馬上回到急診就醫。

接著順便確認已經預約的第二劑施打時間，休息過後若無症狀就可以離開醫院了。

最後帶著你的疫苗接種黃卡，就可以離開醫院了。

Covid-19疫苗接種記錄卡（俗稱黃卡）。圖片授權／奶茶團長Difeny

Covid-19疫苗接種後續48小時身體狀況紀錄/AZ疫苗是否有副作用？（依個人）

4/21

9:30離開醫院之後，騎ubike回家，還買了早餐、回家寫下這篇紀錄文。

有潛意識地提醒自己多喝水。

11:00 小睡了兩個小時，不過這是習慣不是因為感到疲憊！

14:30 身體有感覺到微熱。

16:00有點頭暈，躺下來時會昏到不行，但一下就好了。

17:00~21:00頭微微痛，跟平常沒睡飽狀況有點像

22:00睡前，注射部位有痠痛感。

4/22

00:50 感覺身體發冷醒過來，不斷發抖，但不是真的很冷那種。（狂喝運動飲料也吃了一顆解熱錠）

02:30 睡著了之後就不冷了，身體整個舒服下來。

07:30注射部位稍腫，摸了會痛。頭稍微微微發脹，但比昨天好很多。

10:00還是會有些微畏寒的狀況以及一點點的肌肉痠痛，發燒前期的感覺，多喝水多休息。

ＦＡＱ：

1.自費接種AZ疫苗需要先掛號嗎？

是的。

2.自費接種AZ疫苗需要的證件？

身分證、健保卡即可。

3.自費接種AZ疫苗需要的流程時間？

含休息時間約為40分鐘，若人多可能會因為填寫文件以及等候醫生問診而稍有延遲。

（本則圖文均為「奶茶團長Difeny」授權提供，未經同意禁止轉載。）