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影／500天無法出國 民眾：不打疫苗無法出國賺錢
自費牛津AZ疫苗今天開放民眾施打，彰化基督教醫院今天開放63劑，結果門診剛開始沒多久，就湧入不少民眾，多半都是需要出國工作的需求。一位許姓民眾說，他已五百天沒有出國，沒有施打疫苗沒辦法工作，所以他搶在第一梯就前往醫院施打，打算打完第一劑就出國，第二劑會考慮在國外尋找。
彰化基督教醫院社區醫學部主治醫師李坤鴻說，依疾管署規定目前開放出國工作、遊學、就醫、洽公等民眾施打，彰基這禮拜每天都約施打60名，下周每天約有40名人施打，因自費疫苗是由旅遊醫學門診施打，也會針對民眾出國的國家風險評估，部分國家要求需要施打的其他疫苗也會一併給予建議。
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