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AZ疫苗已5千人預約自費搶打 陳時中：將再釋出

中央社 / 台北21日電

牛津AZ疫苗今天起開放自費接種，施打相當踴躍，24日前有近5000人預約接種。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，將釋出更多自費疫苗，但接種資格暫不考慮鬆綁。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中公布牛津AZ的新冠肺炎疫苗最新公費接種數據，昨天全台共有775人接種疫苗，從3月22日至昨天累計接種人數為3萬4197人，另新增19件非嚴重不良事件通報。

為加速疫苗接種，指揮中心21日起釋出1萬劑牛津AZ的新冠肺炎疫苗自費接種，今天起提供約1萬名有出國工作、求學需求的民眾自費接種第一劑。

莊人祥說，第一天的接種數量要到明天才能對外說明，據統計，截至24日已有5000多人預約，陸續展開接種。

疫情指揮中心指揮官陳時中指出，由於疫苗自費接種情形踴躍，應該很快會再釋出更多疫苗供自費施打，但接種資格暫時沒有鬆綁的打算，在台的外籍人士也能自費接種，收費上沒有差別待遇。

不過，陳時中說，由於一瓶疫苗至少可打10人，開封後須在6小時內接種完畢，提醒民眾務必先預約，以利院方安排接種。

在國產疫苗方面，陳時中表示，國產疫苗預計7月將進行緊急使用授權（EUA），最近正在與律師等相關單位討論簽約細節。

另外，以色列疫苗接種率已達80%，有媒體詢問台灣何時能解封、免戴口罩。陳時中說，台灣應該很快能達成這個目標，但未來即便疫苗打到一定程度，還是會建議戴口罩，但會研議鬆綁8大場所沒戴口罩就開罰的規定。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗

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