接種AZ疫苗16天突血管炎 專家會議無法排除相關性

一名60多歲男性接種AZ疫苗16天後出疹、出現呼吸道症狀等，疑為血管炎、間質性肺炎，疫情指揮中心初步研判獨立事件，專家會議今天討論此案，認定無法排除與疫苗相關性。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，上午專家會議討論中認為，此案在施打牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗超過2週後才出現血管炎，還需要更多資訊釐清、判斷。

張上淳說，該個案有高血壓病史，過去曾有感染症相關病歷，不良事件症狀暫時穩定控制。僅能說無法完全排除不良事件與疫苗的相關性，但要等到蒐集更多資料後，由專家詳細檢視病歷資料，再進一步判定關聯性。