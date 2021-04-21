為出國自費接種疫苗 民眾：盼回國後不必再隔離那麼久

中央流行疫情指揮中心今天開放1萬劑AZ疫苗供民眾自費接種，部立台中醫院今天3百位預約全滿，下午開打時接種民眾擠滿診療大廳。多數民眾接種都是為了赴外地經商、工作，也有外籍人士為了返回加拿大或美國而被要求須先接種再回國。對於是否擔心副作用，民眾說：「也只有這種可以打！」「有打總是有保護」。

台中醫院指出，今起3天都已預約額滿，到月底前還可預約，疫苗也可以再由中央撥補。

精品家具業者許家祥在妻子陪伴下前往接種，他表示，是為了要去沙烏地阿拉伯接洽生意，一方面基於保護自己就先接種，另也擔心萬一沙烏地阿拉伯後來要求必須接種過疫苗才能去，兩個月後他接種了第二劑，也才能符合規定。

他也期望，既然都已接種過疫苗，將來回台時可以不要隔離這麼久。至於妻子特別陪在身邊，則是怕有副作用。

一位要去印度的王先生在等候報到時說，為了公司營運必須去印度；印度疫情嚴重，因此需打了疫苗再去。至於是否擔心副作用，他表示，因為也只有這種可打，也無從選擇。

另位去越南的邱先生和另3位同事一起報到，他說雖然越南疫情還好，但公司仍要他們打完兩劑的AZ疫苗再出發，以保護自己。