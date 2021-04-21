快訊

境外確診+4！ 自斯洛伐克、印尼及菲律賓入境

廣達遭駭客入侵勒索1億美元？公司回應了

公費AZ疫苗再開放第五、六類對象！ 23日起警察、長照人員皆可打

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會，出席者包括疫情監測組組長周志浩（前排由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，後排為國立台灣大學醫學院附設醫院安全衛生室主任謝明儒。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，出席者包括疫情監測組組長周志浩（前排由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，後排為國立台灣大學醫學院附設醫院安全衛生室主任謝明儒。記者邱宜君／攝影

AZ疫苗今天開始開放有需求的自費民眾接種。但中央流行疫情指揮中心今加碼開放第五及第六類實施對象，自4月23日起，開放警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統的人員與受照顧者等皆可施打。

陳時中表示，目前公費接種對象已有3萬4000多人接種，自費則持續進行中，已有5000多人預約。

本次加碼開放對象的第五類資格，是由各目的事業主管機關認定後報請指揮中心核定，目前各目的事業主管機關已陸續進行相關人員之列冊作業，接獲主管機關通知已核定接種需求的人員，可自4月23日起至全台174家接種醫院的預約網址或新冠肺炎疫苗接種服務專線，預約疫苗接種事宜。

指揮中心提醒，民眾於疫苗接種前，應與醫師討論評估相關風險後再接種；接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。此外，由於服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象接種前後停藥至少28天；如接種疫苗後14天內，出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫告知疫苗接種史，以釐清病因，儘速診治。

中央流行疫情指揮中心今加碼開放第五及第六類實施對象，自4月23日起，開放警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統的人員與受照顧者等皆可施打。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心今加碼開放第五及第六類實施對象，自4月23日起，開放警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統的人員與受照顧者等皆可施打。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國使館接受 美製疫苗接種者入境申請

疫苗接種假不支薪 藍黨團：應憑醫師證明就能給假給薪

自費AZ疫苗預約的都來了！ 接種首日民眾踴躍

對付變種病毒 學者建議疫苗要「打得快、打得對」

相關新聞

公費AZ疫苗再開放第五、六類對象！ 23日起警察、長照人員皆可打

AZ疫苗今天開始開放有需求的自費民眾接種。但中央流行疫情指揮中心今加碼開放第五及第六類實施對象，自4月23日起，開放警察...

AZ疫苗施打率低 高市衛生局長：施打者約15%有發燒情形

新冠肺炎AZ疫苗開放接種，但公費疫苗接種率仍低，高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市公費疫苗1萬2千多支，目前僅施打約6千支...

境外確診+4！ 自斯洛伐克、印尼及菲律賓入境

國內今新增四例境外移入新冠肺炎確定病例，案1080至1083，分別自斯洛伐克、印尼及菲律賓入境。指揮中心指揮官陳時中表...

AZ疫苗請一天假者為多 陳時中：國人要有信心

AZ疫苗我國已到貨31萬劑，自3月22日開打以來，公費接種人數僅3萬4000多人，但自費接種情形踴躍。接種情形方面，以台...

影／高雄AZ自費疫苗下午開打 預約已滿到28日

高雄市小港醫院及市立聯合醫院今午1點半起開始受理AZ疫苗自費施打，不少預約接種的民眾表示，盡管疫苗有副作用疑慮，但發生個...

研究指輝瑞疫苗80到100歲保護力佳、母乳也有抗體

台灣3月22日宣布開打新冠肺炎疫苗，迄今剛好滿一個月，對照其他已接種四個月以上的國家，許多疫苗相關政策及科學實證對台灣極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。