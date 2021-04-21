公費AZ疫苗再開放第五、六類對象！ 23日起警察、長照人員皆可打

AZ疫苗今天開始開放有需求的自費民眾接種。但中央流行疫情指揮中心今加碼開放第五及第六類實施對象，自4月23日起，開放警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統的人員與受照顧者等皆可施打。

陳時中表示，目前公費接種對象已有3萬4000多人接種，自費則持續進行中，已有5000多人預約。

本次加碼開放對象的第五類資格，是由各目的事業主管機關認定後報請指揮中心核定，目前各目的事業主管機關已陸續進行相關人員之列冊作業，接獲主管機關通知已核定接種需求的人員，可自4月23日起至全台174家接種醫院的預約網址或新冠肺炎疫苗接種服務專線，預約疫苗接種事宜。

指揮中心提醒，民眾於疫苗接種前，應與醫師討論評估相關風險後再接種；接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。此外，由於服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象接種前後停藥至少28天；如接種疫苗後14天內，出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫告知疫苗接種史，以釐清病因，儘速診治。