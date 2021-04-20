國籍機師感染源待釐清 醫估自費接種將更踴躍

國內今天新增2名感染源待釐清的新冠肺炎確診國籍貨機機師，感染科醫師表示，頻繁出國的機師染疫，會讓商務人士、留學生更害怕海外疫情，研判自費接種應該會更踴躍。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成告訴中央社記者，出現感染源待釐清的染疫機師，可能只會微幅帶動國內牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種率。

高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科也認同國內接種數不會陡升的說法，據他觀察，影響公費接種對象施打意願的關鍵是本土疫情，兩名染疫機師本土感染機會較低，醫護人員及防疫人員等接種率未必上升。

但機師染疫事件會使航空機組人員提高警覺，黃玉成預估航空機組人員接種公費新冠肺炎疫苗人數可能增加。部分醫師認為，有出國需求者可能在看到高規格防疫機師仍百密一疏確診後，自費接種意願更踴躍。

牛津AZ疫苗21日起開放1萬劑自費接種，供1萬名有出國需求者施打，昨天是預約首日，許多醫學中心出現預約潮。張科表示，在出現感染源待釐清的染疫機師前，本來就擔心1萬劑自費接種數量不夠，如今自費接種恐怕會搶破頭，希望指揮中心加碼。

張科說，既然公費對象仍在觀望中，開放更多自費接種，不僅能在5月底效期前將19.9萬劑疫苗施打完畢，而且新冠肺炎疫苗都是打在台灣民眾身上，對於有出國需求者而言，接種疫苗是現有最好的防疫方法，能保護台灣民眾都是好事。