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印度飛香港航班 機上53名乘客確診新冠

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2染疫機師返台曾搭公司派車 乘客匡列接觸者

中央社 / 台北20日電

指揮中心今天宣布國內新增2名國籍航空貨機機師確診新冠肺炎，感染源仍待釐清。機師返台後曾搭乘航空公司派車接送，都有依規定戴口罩，但部分同車乘客仍被匡列為接觸者。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，兩名染疫機師的131名接觸者，包含家人、同班機機組員、防疫旅館相關人員。兩名機師返台後，曾搭乘航空公司派車接送至醫院採檢，部分同車乘客已被匡列於131人之中。未來若確認兩人屬於航空器感染，依過去慣例不會算入本土病例。

台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民表示，兩名機師在美國待的時間很短，研判兩人同時在美國感染機率低，須釐清機師發病前感染期間是否有派飛去其他高風險地區，或機上感染風險，若排除上述兩種途徑，就需要考慮本土感染可能性。

截至今天，國內累計19萬9699例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關通報（含19萬7883例排除），其中1078例確診，分別為960例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及2例調查中；另1例（案530）移除為空號。

新冠肺炎 COVID-19 機師

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