2名貨機機師感染源疑雲 莊人祥說明3種可能性

2名國籍航空機師確診新冠肺炎，感染源待釐清。指揮中心發言人莊人祥今天說，2人發病前14天曾進入社區、飛過長短程航班，無法排除本土、機上、境外感染等3種可能性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布新增2例新冠肺炎確診病例，分別為本國籍50多歲（案1078）及60多歲男性（案1079），均為國籍航空公司的貨機機師，2人於4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返台後進行3天居家檢疫。

莊人祥說，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢，今日確診，案1078的Ct值為29、案1079為17，由於兩人出現症狀的日期和病毒量相反，感染源有待釐清。

莊人祥會後接受記者電訪時表示，根據疫調，2人發病前14天曾在國內活動，也曾飛其他國家執勤，因此無法排除本土感染、機上感染及境外感染等3種可能性。

莊人祥指出，案1078在12日曾飛當日往返的短程航班，案1079在10日至12日曾飛印度及盧森堡的長程航班，考量案1079曾因長程航班在外站過夜，初步推測案1079很可能在國外感染後再傳染給案1078。

不過，莊人祥說，正因2人發病前也曾在國內活動，疫調團隊正持續掌握他們發病前14天的行蹤，並採檢所有可能接觸者，目前掌握131名接觸者，包括家人、同班機機組員、防疫旅館相關人員等，盼儘早釐清感染源。