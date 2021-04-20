高市2市立醫院疫苗自費施打 每天共百劑預約爆滿

AZ疫苗明天起開放自費施打，高雄市有市立小港及聯合醫院提供每天共100劑，統計至28日預約爆滿；特別的是高雄市立醫院疫苗接種費有上限，每劑施打費僅新台幣420元。

高雄市長陳其邁今天主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第69次應變會議」時指出，配合中央政策開放疫苗接種對象，21日起商務人士、出國工作、留學等特殊需求的民眾可自費施打AZ疫苗，他鼓勵民眾安心施打疫苗，自費接種對象可至小港醫院及聯合醫院接種，並提前線上預約。

市府衛生局指出，週一至週五，小港醫院每天有40個預約名額、聯合醫院有60個名額，全部採預約制；截至今天為止，預約至28日全部額滿。

特別的是自費施打疫苗，民眾須自付醫院掛號費、診察費、注射費，醫學中心收費上限為600元，區域醫院550元，地區醫院500元；不過高雄市訂有市立醫院接種疫苗費用上限含掛號100元、疫苗診察200元、注射120元，所以相較中央公布的收費，小港醫院等區域醫院收費是420元。

陳其邁於疫情會議中還指出，AZ疫苗4月12日起由第一線高接觸風險人員、防疫人員優先施打，高雄市於非專責醫院、基層診所的醫事人員接種率皆為六都第一，籲行政區加強宣導，提高施打率，提升集體免疫效果。