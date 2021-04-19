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自費AZ疫苗預約爆滿 莊人祥：有餘裕會盡量滿足

中央社 / 台北19日電

新冠肺炎疫苗自費接種今天開放預約，台北市多家醫學中心預約爆滿。指揮中心發言人莊人祥今天表示，初步規劃釋出1萬劑供5000人接種，若公費疫苗有餘裕，會盡量滿足自費需求。

中央流行疫情指揮中心21日起釋出1萬劑牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，提供有出國工作、求學需求的民眾自費接種，只要支付每劑新台幣500元至600元掛號費、診察費等費用即可接種，至於疫苗處理成本由國家支付。

今天是自費疫苗開放預約首日，全台31處接種院所湧現預約潮，台大醫院4月底前500多個名額在短短2小時內搶光，馬偕醫院21日至24日更有近700人預約接種。

莊人祥表示，初步釋出的1萬劑疫苗預計提供5000人完整接種2劑，若5000個名額很快額滿且公費疫苗仍有餘裕，會視情況再釋出，盡量滿足自費接種需求，目前看來開放接種的頭幾天預約狀況滿踴躍，後續會再做觀察。

莊人祥說，除了自費疫苗，未來也會視接種情形，持續擴大開放公費接種對象。

此外，台灣疫苗到貨時程不固定，國民黨立委徐志榮今天提出質疑，擔心下批疫苗萬一多達數百萬劑，台灣該如何消化。衛福部長陳時中表示，若一次送來的疫苗量大到台灣無法消化，將不會收。

莊人祥對此表示，若抵台的疫苗短期內無法立即施打，又面臨效期問題，台灣才可能不收貨，指揮中心正持續掌握未來可能抵台的疫苗數量、效期進行施打規劃，也希望廠商提供更長效期的疫苗並採分批運送。

新冠肺炎 COVID-19

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