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直播／AZ疫苗今起開放預約打氣增？ 指揮中心下午2時說明

周五到周末可能有全面雨勢 彭啟明：近期條件最好的一波

自費AZ疫苗4/21開打 北市醫學中心預約爆滿

中央社 / 台北19日電

牛津AZ疫苗21日起開放自費接種，今天上午開始受理預約，北部許多醫學中心湧現預約潮，台大醫院4月底前500多個名額在短短2小時搶光，台北馬偕醫院21至24日就有近687人預約。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗公費接種自3月22日起，逐步開放醫護人員、第一線防疫人員、航空機組員、防疫計程車駕駛等對象，台灣目前僅有牛津AZ廠牌。截至4月17日，30萬劑僅打了1成、約3.2萬劑，連衛福部長陳時中都坦言接種狀況不旺。

由於兩批AZ疫苗將於5月底、6月中陸續過期，指揮中心決議開放有出國工作、求學需求的民眾自費接種，只要支付每劑新台幣500元至600元掛號費、診察費等費用即可接種，至於疫苗處理成本由國家支付。

自費牛津AZ疫苗今天上午9時在全台31家醫院開放民眾預約接種，許多醫學中心湧現預約潮。

台大醫院表示，院方自21日起，每週一到五都有設立一個專責門診提供自費接種牛津AZ疫苗，一個診有60個名額，今天上午10時起開放預約未來2週的門診，短短近2小時，9天的門診、共540名額已全部額滿，未來有必要會視情形再調度醫護人力，加開門診。

台北馬偕醫院指出，週一至週五每天共開設3到4個自費疫苗接種門診，週六也設有2門診，每診開放60名額，目前21、22日已全數額滿，21至24日約有687人預約。

台北醫學院附設醫院表示，預計每週開設2個自費接種門診，分別在週一及週三下午，21日起至4月底共有3個自費接種門診，目前已有33人預約。

外傳台北長庚醫院一開放預約即額滿，長庚醫院體系澄清，台北長庚目前不是自費AZ疫苗的接種院所，全台長庚體系僅嘉義長庚有開設自費疫苗門診，截至中午，未來2週共有40多人預約，人數持續增加中。

三軍總醫院則指出，三總的自費疫苗接種門診與一般旅遊門診同步開放預約，等到21日開打後才會有實際的接種數字。

新冠肺炎 COVID-19

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AZ牛津疫苗自3月22日開打至今，打氣不佳，又加上國際間頻傳施打後出現嚴重不良反應，目前台灣拿到的兩批疫苗即將在5月31日及6月15日過期，疫苗恐怕只能作廢，指揮中心為了加速接種率，宣布開放給有特殊需求的民眾預約自費接種。

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