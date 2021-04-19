【Q&A看這】你會想打嗎？新冠肺炎自費疫苗開放接種 收費最便宜是它

AZ牛津疫苗自3月22日開打至今，打氣不佳，又加上國際間頻傳施打後出現嚴重不良反應，目前台灣拿到的兩批疫苗即將在5月31日及6月15日過期，疫苗恐怕只能作廢，指揮中心為了加速接種率，宣布開放給有特殊需求的民眾預約自費接種。

自費接種AZ新冠疫苗自4月21日起開打，19日上午10時起，全台31家（每縣巿至少1家，含離島縣巿）設有旅遊門診的醫院開放線上預約，其中施打費用最便宜的為部立花蓮醫院，只要436元，其次是部立台中醫院的467元，再來其他家大概收費為500~600元不等，《聯合新聞網》為您整理出各地開放施打自費疫苗的最新資訊與幾大疑問，供接種民眾參考。

圖／指揮中心提供

Q：目前台灣拿到的兩批疫苗，何時到期？

首批AZ疫苗11.7萬劑，3月3日抵台，3月22日開打，6月15日就到期；自COVAX獲配的19.92萬劑AZ疫苗，4月14日才開打，但效期只到5月31日。

Q：自110年4月21日起提供民眾自費接種COVID-19疫苗，其開放對象為何？

適用對象：商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者。指揮中心發言人莊人祥指出，5月莫德納疫苗可能才會進口，若有民眾到5月或在不久的將來面臨高風險工作，還是建議先接種現有的疫苗。

Q：現階段是否開放因旅遊目的出國者自費接種COVID-19疫苗？

考量現階段國際疫情仍屬嚴峻，全球大部分國家為第三級流行地區，民眾應避免所有非必要之出國旅遊，故暫不開放純以旅遊為目的之出國者自費接種COVID-19疫苗。

Q：自費接種COVID-19疫苗所需費用？

1.自費接種者需自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；免收疫苗費用。

2.指揮中心協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院500元，若被超收可向指揮中感反映，實際費用請洽詢各醫院。

以疾管署公告的網頁，可看到台北馬偕收費580元、成大醫院600元、包括台大醫院600元、台北慈濟醫院550元、新北亞東醫院600元、童綜合醫院506元、部立台中醫院467元、部立花蓮醫院436元、部立金門醫院500元、嘉義天主教聖馬爾定醫院550元等。

Q：COVID-19疫苗自費接種，如何預約及掛號？

自4月21日起，開放設有旅醫門診之COVID-19疫苗接種專責醫院辦理，計31家，時間及診次、預約方式及收費等訊息，由各醫院公布於醫院官網。至於是否會開放更多院所，未來是否再放寬會再視情況而定。

COVID-19疫苗接種院所及預約網址：https://reurl.cc/6y3aWy

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Q：自費接種COVID-19疫苗，前後2劑是否可於不同醫院接種？

民眾亦可依需求，選定不同旅醫合約醫院之旅遊醫學門診，接種前後2劑之COVID-19疫苗。

Q：2劑前後接種的時間要間隔多久？

我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 建議兩劑接種間隔至少8週。

Q：自費接種COVID-19疫苗，可否選擇疫苗廠牌？

自費接種疫苗皆由指揮中心統一調度，民眾不得挑選廠牌。

Q：已完整自費接種COVID-19疫苗2劑者，是否可豁免或縮短居家檢疫天數？

目前國際疫情仍嚴峻，且疫苗涵蓋率尚不足，故自國外入境者仍須依照指揮中心規定進行入境居家檢疫及自主健康管理。疫苗保護力並非100%，建議即使完成接種，仍應遵守防疫新生活原則。

Q：若民眾前往旅遊醫學門診自費接種COVID-19，是否需出具相關文件，以證明符合開放對象？是否需簽立切結書？

民眾需於COVID-19疫苗自費接種意願書填列「出國目的」，以利醫療紀錄。此外，門診醫師看診時，除評估接種者健康狀況及過往疫苗接種史，亦會詢問出國目的(如工作、留學等)，無須額外出示證明或簽立切結書。

Q：若接種後產生身體不適，有疫苗接種假嗎？會不會被扣薪？

勞動部有建議指揮中心規劃疫苗接種假，並認為員工接種疫苗是配合政府的防疫政策，雇主不能視受雇者為曠職，或以其他假別處理，也不能對請假者扣全勤獎金或其他不利處分，指揮中心指出，因事涉範圍廣，目前還需要溝通中。

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