放寬AZ疫苗單瓶接種人數 陳時中：擔心打不完

中央流行疫情指揮中心昨天宣布放寬牛津AZ疫苗單瓶接種人數限制，衛福部長陳時中今天表示，疫苗有效期問題，擔心打不完，決定適度放寬規定，讓大家施打更方便。

牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，疫情指揮中心昨天宣布，允許單日僅打一瓶疫苗的院所，單瓶接種8人即可；單日一瓶以上者，最後一瓶可僅施打6人。

陳時中今天出席「台灣兒童醫療貢獻獎」頒獎典禮前接受媒體聯訪，對於放寬單瓶接種人數限制是否會造成浪費表示，因疫苗有效期，開瓶後還必須在幾個小時內用完，且現在大家都非常節省著用，擔心打不完。

陳時中指出，原本一瓶10人份的疫苗，目前平均能讓10.6、10.7個人接種，隨著能夠施打的院所增加，有些地點沒辦法湊到剛好的施打人數，因此決定適度放寬規定，讓大家施打更方便，對推廣疫苗注射也有幫助。

台北市長柯文哲出席頒獎典禮致詞表示，不知道還有沒有其他疫苗會來，他曾與太太陳佩琪討論要不要接種AZ疫苗，他認為若不接種會變成「政治事件」，因此在12日開放第一線防疫人員接種當天就施打疫苗，當晚雖出現頭痛、發燒症狀，隔天還是乖乖上班。