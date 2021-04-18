機師怨檢疫鬆綁反關更久 莊人祥：難滿足所有人

有機師向媒體反映，檢疫規定鬆綁反而讓他們關更久、排班更麻煩。指揮中心發言人莊人祥今天表示，一項政策很難滿足所有人，已盡可能調整以兼顧機組員身心健康，會加強溝通。

中央流行疫情指揮中心15日起鬆綁航空機組員檢疫規定，未來長程航班且有入境者，須居家檢疫3天加11天自主健康管理；當班往返且未入境的短程航班者，回台後僅須自主健康管理14天。

不料，有機師跟媒體爆料，原本居家檢疫5天期間仍可派飛，新制上路後雖縮短至3天，卻得關好關滿，恐讓機師關更久，排班更麻煩。以連續排班為例，假設1個月飛出去3趟，回台的居檢期為3+3+3=9天，比原本長途航班居檢1天後可再派飛的1+1+5=7天還要長。

莊人祥今天下午在疫情記者會中坦言，一項政策很難完全滿足所有人的需求，就像今年3月機組員居家檢疫從7天減至5天，也有人抱怨一再被派飛，身心面臨極大壓力等。

莊人祥說，15日實施的檢疫新制，其實只是回歸到類似去年初疫情剛爆發時的規定，要求長程航班者入境後進行3天居家檢疫並採檢新冠肺炎陰性，即可改為自主健康管理11天，可能有些航空公司應變不及導致班表安排困難，使機組員有所不滿。

莊人祥強調，根據目前了解，機組員居家檢疫3天後大多會有2天的休假，不會一直都在居家檢疫，指揮中心已盡可能兼顧機組員身心健康擬定政策，針對相關抱怨都會再加強溝通。