醫憂機組員接種誘因不足 建議免自主健康管理

AZ疫苗12日起擴大接種，首週接種數皆未超越擴大前單日新高2577人，國內醫師認為，航空機組員接種意願原本應偏高，卻未反映在接種數，恐與誘因不足有關，建議免除自主健康管理。

根據中央流行疫情指揮中心牛津AZ武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗統計資料，擴大開打首週單日人數約落在1500多人至2200多人，截至16日累計3萬2389人接種，第1類的責任醫療院所醫事等相關工作人員接種率最高，為9.17%、第2類中央及地方政府防疫人員1.06%、第3類高接觸風險第一線工作人員4.4%。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成告訴中央社記者，航空機組員出國頻繁，且長時間待在密閉機艙，多自知染疫風險高，再加上已宣布放寬完成施打2劑武漢肺炎疫苗航空機組員免居家檢疫，本應該是接種意願較高族群，但首週的接種成績卻不理想。

據指揮中心規定，航空機組員完整接種2劑疫苗2週後，長程航班者7天自主健康管理；短程航班者免自主健康管理。黃玉成表示，有空服員曾向他反映自主健康管理期間看牙醫、領藥都被拒絕，生活上有許多不便。若可免除自主健康管理，接種意願有望再提升。

但黃玉成也說，開放接種第一週數據不一定真實反映航空機組員接種意願，航空公司考量接種AZ疫苗有1/4發燒機率，避免病假影響人力，採取分散施打策略，需按照班表分批接種，並非航空機組員想打就能馬上打。

指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，目前暫無規劃透過免除自主健康管理來提升航空機組員接種意願。全體航空機組員免自主健康管理需評估疫苗接種狀況及免居家檢疫後，還有航空機組員自主健康管理落實度，再逐步檢討放寬檢疫規定。