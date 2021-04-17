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AZ疫苗無單人包裝原因揭曉 醫：疫苗製造太快

中央社 / 台北17日電

疫情指揮中心即日起允許單日僅打一瓶AZ疫苗院所，單瓶接種人數調降為8人。外界疑惑新冠肺炎疫苗為何不仿照流感疫苗一人一支針劑包裝？感染科醫師解釋，與疫苗製造太快有關。

牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，醫護人員抱怨國內接種狀況不佳，難湊足人數，振興醫院感染科主任李明政表示，自3月22日疫苗開打以來，發現登記接種人數與實際至門診接種人數確實有落差。

李明政說明，疫苗門診經常面臨預約系統顯示，當天接種人數滿足開瓶10人規定，但民眾卻可能因為臨時有事爽約，當下湊不齊人數，醫院不敢開瓶，如期前往預約的民眾撲空，就會引發民怨，降低接種意願。

李明政說，國內兒童常規疫苗如三合一疫苗、麻疹疫苗等及流感疫苗都是一人一支針劑，沒有需要招滿10人才開打的媒合問題。國內採購成功的AZ疫苗及莫德納疫苗都是每瓶10人份，主因是新冠肺炎疫苗製造速度太快，針劑廠製造產能跟不上，疫苗業者只能選擇以小玻璃瓶10人一瓶裝。

新冠肺炎 COVID-19

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