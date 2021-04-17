AZ疫苗接種累計3萬2389人 週末暫停公布不良事件

中央流行疫情指揮中心今天表示，全台牛津AZ的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，新冠肺炎）疫苗，目前接種累計3萬2389人次。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中指出，昨天全台新增接種2234人次，加上數據回補的116人次，總計累計接種3萬2389人次。

指揮中心今天沒有更新疫苗不良事件統計表，莊人祥解釋，之後週六、週日都會暫時先停止公布，原因是不良事件都還要進行調查、資料統整比對。另外，週六因接種人次較少，因此週日連疫苗接種統計也不會提供，會在週一再統一更新數據。

據指揮中心於本月16日統計，目前已通報疫苗接種後不良事件共164件，其中非嚴重不良事件148件，疑似嚴重不良事件16件。

莊人祥今天回應中央社記者提問指出，目前的不良事件案例都有在追蹤，有些個案本歸類於「非嚴重」，但後續有住院，也會改列入「嚴重」中，統計上都會更新。他並強調，追蹤中的嚴重不良事件案例，目前為止都恢復良好。