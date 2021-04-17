自費打新冠肺炎疫苗 指揮中心鼓勵公司團體預約
新冠肺炎疫苗自費接種從19日上午10時起預約，21日起施打。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，鼓勵公司直接聯繫31家提供自費接種服務醫院，以團體為單位預約自費施打。
國內提供牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗自費接種醫院共31家，但有專家提及，2009年接種H1N1疫苗明明有開放診所提供服務，指揮中心應開放自費疫苗在診所就近接種，提升打氣。
對此，莊人祥表示，由於國內新冠肺炎疫苗至今僅有提供牛津AZ疫苗，但受國際接種牛津AZ疫苗後不良事件影響，打氣尚未有起色；因疫苗開瓶後須在6小時內接種10人，若現在開放更多接種地點，擔心各接種點反而會無法湊齊接種人數，後續開放更多醫院及診所提供接種時程仍待評估。
依照指揮中心規定，牛津AZ疫苗自費接種適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。自費者須自付掛號費、診察費、注射費，如至醫學中心接種，一劑總共約要新台幣600元，打2劑最高須自費1200元。
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