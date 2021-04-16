市面現疫苗險 指揮中心：無接種死亡事件籲斟酌
保障國人施打疫苗出現副作用可能風險，有保險業推出新型態疫苗險。疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，全球未見與接種新冠肺炎疫苗有關死亡事件，提供民眾評估斟酌。
隨牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗逐步擴大施打，多數民眾不僅害怕接種後出現嚴重不良事件，更不希望若施打新冠肺炎疫苗後發燒，想請假休息還要被扣薪水，有勞團呼籲政府建立帶薪疫苗假。
對此，莊人祥表示，疫苗接種假仍依照勞動部提出版本，並未強迫雇主需要支付薪水給因接種疫苗不適而請假員工；至於是否可能爭取帶薪疫苗假，持續溝通中，暫無定案。
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