AZ疫苗累計施打逾3萬人 開放軍警接種待觀察

AZ疫苗12日擴大接種，疫情指揮中心公布昨天接種1542人，累計施打3萬39人。指揮中心發言人莊人祥今天表示，自費疫苗打氣待觀察，目前無開放警察、憲兵等第5類對象規劃。

牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種對象已開放第1至第4順位，但施打速度慢，中央流行疫情指揮中心已斟酌再放寬後續接種類別。

疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，由於第4類對象昨天起開放接種，自費疫苗則從21日起施打，施打狀況仍待觀察，目前無開放警察、憲兵等第5類對象規劃。

前衛生署疾病管制局長蘇益仁昨天建議，由於AZ疫苗血栓事件多好發於年輕女性，建議開放長者及男性優先施打；對此，莊人祥表示，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）有討論過相關話題，但仍決定維持使用荷爾蒙治療及避孕藥者暫停施打。

莊人祥說明，東方人與西方人腦栓塞比例相差10倍以上，他也以英國為例，英國目前仍維持接種政策，繼續如期接種，只建議30歲以下停用。