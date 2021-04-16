牛津AZ疫苗自費接種 4月19日上午10時開放預約

疫情指揮中心今天將與提供新冠肺炎疫苗的醫療院所做最後溝通，指揮中心發言人莊人祥表示，自19日上午10時起開放有出國需求等民眾預約，以便21日起可以自費接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午2時在記者會中表示，台灣從21日起開放1萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗供自費接種，目前台灣僅有一個廠牌，即牛津AZ疫苗。

依照指揮中心規定，自費牛津AZ疫苗適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。

自費者須自付掛號費、診察費、注射費，如至醫學中心接種，一劑總共約要新台幣600元，打2劑最高須自費1200元。至於公費對象要負擔掛號費，莊人祥表示，每家醫院收取掛號費價格不一，約50至200元不等。

牛津AZ疫苗開瓶後必須在6個小時內使用完畢，莊人祥說，目前公費及自費疫苗分開或集中使用，將由31家醫院自行安排。