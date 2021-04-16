快訊

直播／太魯閣號案49條人命偵辦兩周偵查終結？花檢14:00說明

AZ疫苗接種數破3萬 自費疫苗下周一10時起可預約

新冠境外+2！ 旅菲男過敏疏忽症狀 嗅覺喪失返台確診

聯合報 / 記者陳雨鑫陳碧珠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案1070)及克羅埃西亞(案1071)入境。記者陳碧珠／攝影
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案1070)及克羅埃西亞(案1071)入境。記者陳碧珠／攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案1070)及克羅埃西亞(案1071)入境。

指揮中心表示，案1070為本國籍30多歲男性，去年1月至菲律賓工作，因過敏體質平時會流鼻水，今年3月10日出現嗅味覺喪失，症狀持續5至6天後改善，期間僅自行服藥未在菲律賓當地就醫。

個案4月13日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報流鼻水及曾有嗅味覺喪失情形，在機場進行採檢，於今日確診(Ct值32，住院後再採Ct值35，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共3人，列居家隔離對象。

指揮中心指出，案1071為克羅埃西亞籍30多歲男性，去年12月10日在克羅埃西亞曾出現發燒及嗅味覺異常症狀，分別於今年1月14日、1月20日及1月27日採檢COVID-19陽性，後續於2月1日及2月3日兩次採檢陰性。個案2月4日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後進行居家檢疫至2月18日，2月20日在臺採檢取得檢驗陰性報告後，接續完成自主健康管理。

指揮中心進一步表示，案1071於3月7日登船出海工作，期間並無症狀，4月13日返回我國港口，因出境需要，4月14日與其他15名預計離臺之同船人員進行自費採檢，其中個案檢出陽性於今日確診(Ct值32，住院後再採Ct值34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)，15名同事檢驗陰性。已掌握同船人員共56人，由於船上皆為一人一室且有獨立衛浴，故暫不匡列為密切接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計198,162例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含19萬6507例排除)，其中1070例確診，分別為954例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,032人解除隔離、27人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

AZ疫苗擴大開打，如何當一個聰明的接種者？

專業觀點／腦中有病灶 最好別開車

幫寶寶洗澡別洗太乾淨 避免過敏

國務機要費除罪化 時代力量：反對個案式修法

相關新聞

AZ疫苗接種數破3萬 自費疫苗下周一10時起可預約

AZ公費疫苗14日起擴大至第四順位，中央流行疫情指揮中心今宣布，昨新增接種人數為1542人，目前累計接種人數達到3萬03...

新冠境外+2！ 旅菲男過敏疏忽症狀 嗅覺喪失返台確診

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案1070)及克羅埃西亞(案1071)入...

聯亞新冠疫苗拚7月接種 前衛生署長楊志良成最後收案者

聯亞生技今宣布自1月底開始收案的第二期臨床試驗對象，正式收案完畢，原訂召募3500名核心族群受試者，最後有4142人參與...

台南醫護僅施打2千多劑 黃偉哲率團隊帶頭接種AZ疫苗

AZ疫苗擴大開打，台南市近2萬8千名醫護人員，完成施打2157劑，仍有醫護持觀望態度，台南市長黃偉哲今上午率市府團隊首長...

血栓風險難解 孫大千：衛福部應立即停止採購AZ疫苗

新冠肺炎AZ疫苗屢傳有血栓副作用，丹麥率先全球禁止施打。國民黨前立委孫大千上午也在臉書呼籲，衛福部應該立即停止採購AZ疫...

AZ打氣持續低迷再擴大開放順位？ 指揮中心下午2時說明

AZ疫苗擴大接種對象至第四順位後，施打的情形仍持續低潮，最新的統計數字至14日為止，單日僅1319人施打，指揮中心先前指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。