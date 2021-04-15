台抗疫成功經驗 蒙特內哥羅媒體關注

東南歐國家蒙特內哥羅疫情嚴重，媒體關注台灣抗疫經驗，疾管署副署長羅一鈞指出，醫療基礎建設和民眾信任是台灣成功的秘訣。

蒙特內哥羅（Montenegro）重要媒體「每日新聞」（Vijesti）12日報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發至今，台灣僅有千餘人染疫，民眾生活如常。衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞指出，台灣從17年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）學到教訓，下定決心避免憾事重演。

報導引述羅一鈞在一場視訊會議的報告指出，2019年12月31日，一名台灣醫師在網路上發現疫情訊息，台灣政府在短短12小時內即決定對武漢入境者加強檢查，並將相關資訊通知世界衛生組織（WHO）。

羅一鈞指出，SARS經驗讓台灣做好準備因應新興傳染病，修法建立中央指揮體系，並透過官方和非官方管道蒐集訊息。醫護人員也獲得完整防護配備，讓醫療機構有能力隔離和治療具高度傳染力的病患。

羅一鈞強調，透明的資訊是抗疫的關鍵，發言人每天都會透過例行記者會傳遞正確訊息。羅一鈞認為，醫療基礎建設、政治決心、公眾信任是台灣抗疫成功的秘訣。

蒙特內哥羅全國人口60餘萬人，疫情相當嚴重。據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至今已有近9.5萬人確診，造成1405人喪生。