丹麥停打AZ疫苗 查核中心：專家指台灣不能直接類比

台灣事實查核中心今天說,外電報導宣稱「丹麥宣布永久全面停打AZ疫苗」,但專家建議,丹麥與台灣情況不同,不能直接類比。

台灣事實查核中心晚間於社群網站臉書(Facebook)貼文表示,丹麥衛生部14日宣布,將把AZ疫苗排除在新冠疫苗計畫中。由於台灣目前僅購得AZ疫苗,外電都有相關報導。

台灣事實查核中心透過丹麥查核組織Tjekdet總編輯赫丁(Thomas Hedin)協助,取得丹麥衛生部(TheDanish Health Authority)發布「完全停打AZ疫苗」新聞稿,英文版標題為「丹麥將在不使用AZ疫苗的情況下繼續推動COVID-19疫苗接種計劃」(Denmarkcontinues its vaccine rollout without theCOVID-19 vaccine from AstraZeneca),引用丹麥衛生部長布勞斯特倫(Soren Brostrom)發言,解釋丹麥不使用AZ疫苗決策原委。

台灣事實查核中心整理丹麥衛生部新聞稿,並摘錄原文訊息後,採訪台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌、國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺及國立台灣大學醫學院附設醫院內科部感染科主任陳宜君等,得出4項結論。

台灣事實查核中心表示,丹麥政府仍同意歐洲聯盟對AZ疫苗的評估,同意「施打AZ疫苗的整體助益仍高於副作用風險」,且仍視AZ疫苗為核准疫苗;丹麥政府衡量國內疫情已受控制、擁有充裕的其他疫苗及下階段施打對象為年輕族群等,決定不使用有罕見副作用的AZ疫苗。

台灣事實查核中心說,丹麥衛生部指出,如果疫情情勢改變,不排除重新使用AZ疫苗;專家建議,各國疫苗政策要回歸各國防疫狀況與疫苗供應情況綜合考量,丹麥與台灣情況不同,不能直接類比。

丹麥在超過14萬人接種AZ疫苗後,出現2起與疫苗有關的血栓病例,其中一起為致命病例;丹麥共580萬居民,目前有8%已完整施打兩劑疫苗,17%已接種第1劑。

丹麥3月暫停使用AZ疫苗後,繼續施打輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)疫苗。