快訊

太魯閣號事故背後：過來人談工地「六大狀況」讓問題難防

83歲退休教授徵婚 求22至40歲氣質女子給月薪千萬美元

指揮中心：莫德納、AZ疫苗5到6月陸續到貨

中央社 / 台北15日電

新冠肺炎疫苗到貨有新進度，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，莫德納疫苗將於5月到貨，並非媒體報導的4月底，COVAX的下一批AZ疫苗則預計在6月15日前到貨。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，為加速疫苗施打，昨天已多配送9470劑到68家醫療院所，未來也會提供疫苗給地方衛生局，調撥至醫院或診所施打。

因應AZ疫苗到期在即，莊人祥說，指揮中心除了全力催打，也會透過食藥署和藥廠確認有無申請效期延展的計畫，依照規定，藥廠須主動進行安定性試驗，才能申請延長效期，若最後無法延展將依報廢程序處理。

針對丹麥近日宣布全面停打AZ疫苗，莊人祥指出，東西方人對於腦靜脈栓塞風險大不相同，每個國家對疫苗風險評估都有各自標準和考量，就像美國、澳洲禁用嬌生疫苗，但法國仍照用。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

拜登派老友陶德率團訪台 莊人祥：擬採外交泡泡模式防疫

6搶1／外隊來台放寬居家檢疫7天 三方會議15日討論細節

自費疫苗遙遙無期？ 莊人祥：還在規劃

帛琉首發團採檢全陰性 自費接種疫苗事宜最快周三公布

相關新聞

丹麥停打AZ疫苗台灣呢？ 莊人祥：風險評估有不同標準

丹麥14日成為全球第一個完全禁止施打AZ疫苗的國家，理由是會引發罕見的血栓，台灣AZ疫苗接種策略是否因此需要重新評估備受...

新冠境外移入+1 本國籍未滿5歲女童印尼感染返台

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例(案1069)，為本國籍未滿5歲女童，長期...

丹麥停打AZ疫苗 我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

指揮中心今公佈，指揮中心發言人莊人祥將於下午14時親自主持舉行記者會。丹麥14日成為全球第一個完全禁止施打AZ疫苗的國家...

AZ疫苗打太慢？昨單日接種僅1319劑 指揮中心規畫再開放接種對象

我第二批AZ疫苗共19.9萬劑今起接種，效期僅至五月底，若希望在47天內接種完畢，一天必須接種4234劑，但4月14日單...

莫德納疫苗本月底抵台？ 莊人祥否認「從來沒聽過」

據媒體報導，有知情人士透露，莫德納疫苗預計最快本月底抵台，對此，指揮中心發言人莊人祥澄清，從來沒聽過，不知媒體知情人士是...

【BNT僵局／下】郭台銘若成台康最大股東 我購買BNT疫苗會有轉機嗎？

BNT疫苗將通過大陸緊急授權，供民眾自費施打，在大陸的台灣民眾也可受惠。不過台灣購買BNT疫苗，自去年10月起就一波三折。在已取得的阿斯特捷利康（AZ）疫苗屢遭質疑、施打率偏低情況下，台灣取得BNT疫苗的希望卻越來越渺茫。相關人士表示，台灣此時要買到BNT疫苗其實不成問題，只是願不願意透過上海復星買而已；在買到之前，還是可以運用現有的兩岸來往機制，給予疫苗施打的便利和認證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。