指揮中心：莫德納、AZ疫苗5到6月陸續到貨
新冠肺炎疫苗到貨有新進度，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，莫德納疫苗將於5月到貨，並非媒體報導的4月底，COVAX的下一批AZ疫苗則預計在6月15日前到貨。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，為加速疫苗施打，昨天已多配送9470劑到68家醫療院所，未來也會提供疫苗給地方衛生局，調撥至醫院或診所施打。
因應AZ疫苗到期在即，莊人祥說，指揮中心除了全力催打，也會透過食藥署和藥廠確認有無申請效期延展的計畫，依照規定，藥廠須主動進行安定性試驗，才能申請延長效期，若最後無法延展將依報廢程序處理。
針對丹麥近日宣布全面停打AZ疫苗，莊人祥指出，東西方人對於腦靜脈栓塞風險大不相同，每個國家對疫苗風險評估都有各自標準和考量，就像美國、澳洲禁用嬌生疫苗，但法國仍照用。
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