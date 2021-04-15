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新冠疫苗打第一劑卻沒第二劑？ 莊人祥：別擔心

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
莊人祥強調，民眾打了第一劑AZ後，一定有第二劑可以打。（指揮中心）
莊人祥強調，民眾打了第一劑AZ後，一定有第二劑可以打。（指揮中心）

4月21日新冠肺炎疫苗將開放預約自費施打，但有民眾擔心打完第一劑後，沒有第二劑可打。對此指揮中心發言人莊人祥表示，4月施打的民眾最快會在6月施打第二劑，到時一定有疫苗可打。此外，15日新增一名新冠肺炎確診個案，為不滿5歲的本國籍女童。

疫苗接種視情況擴大

台灣目前持有的AZ疫苗接種狀況並不理想，很可能無法將現有疫苗施打完畢，莊人祥指出，雖然目前進度施打較慢，但未來會斟酌開放接種類別，儘量避免浪費，但如果無法展延、最後仍打不完，也只能報廢。

至於4月21日開放自費預約，民眾最快6月12日才能打到第二劑，因此有民眾擔憂因此打不到疫苗。對此，莊人祥說，台灣還有1000萬劑的AZ疫苗，以及COVAX平台的配額，因此不會到6月都還沒有第二批，而且建議的施打間隔是8到12周，一定打得到第二劑。

然而，有媒體傳出最快4月就會有莫德納疫苗抵達台灣，莊人祥澄清，指揮中心並未接收到相關資訊，就目前所知並沒有這回事。

衛生局、部分診所將可打AZ

關於民眾關注的疫苗接種假，莊人祥說，相關規範還在研議中，且還沒有特殊進度，但勞動部傾向於不強制雇主提供薪資，而後續若民眾希望進行自費疫苗的預約，會由民眾到旅遊門診自行詢問再進行申請。

至於未來會不會將施打場所擴大到基層，莊人祥表示，未來也會將疫苗分配到地方衛生所，至於接下來要給哪些診所，會再由地方衛生所調配，昨天已增加分配9400多劑至68劑至地方衛生所。

15日新增一例新冠肺炎確診案例，為本國籍未滿5歲女童，自印尼移入，為日前確診的案1036印尼籍30多歲女子的家人，作為接觸者採檢時，採檢結果為陰性，後因為求慎重再次採檢，並於15日確診。

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新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 莊人祥

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