蔡英文還沒打疫苗 侯友宜：首長帶動效果有限

新北市長侯友宜12日接種AZ疫苗後，鼓勵民眾踴躍施打，但截至13日新北市施打率不到5％，對於蔡英文總統是否要親自施打提升施打率，侯友宜坦言，有施打是好事，但顯然首長帶動效果有限，重要是民眾對於AZ疫苗的信任度能否提升。

指揮中心這周起，開放第二類中央及地方政府防疫人員及第三類高接觸風險工作者等接種疫苗，從上個月疫苗開打後，新北市共2668人接種。

侯友宜12日接種AZ疫苗後，他笑稱，除了喝很多水頻跑廁所外，其實沒太多症狀。對於新北市內施打率不高的問題，他表示，民眾會對AZ疫苗抱有很多想法，應該要做好專業宣導，讓民眾知道到底疫苗好處在哪。

侯友宜指出，他鼓勵大家早點打疫苗，包括總統蔡英文如果願意施打也是好事，但現在看來首長帶動效果有限，民眾能不能信任AZ疫苗本身才是最重要的。

從防疫心生活角度出發，侯友宜認為，各國陸續施打疫苗，但目前國外疫情仍嚴峻，未來各國開放後，說不定會用類似疫苗護照方式看民眾是否有施打疫苗。