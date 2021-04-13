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帛琉泡泡檢疫何時鬆綁 指揮中心最快14日宣布

中央社 / 台北13日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 聯合報系資料照片／記者黃惠群攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 聯合報系資料照片／記者黃惠群攝影

帛琉旅遊泡泡參團人數不如預期，旅行業者盼鬆綁檢疫規定，取消5天加強自主健康管理。指揮中心發言人莊人祥今天透露，目前還在討論中，最快明天宣布鬆綁時程及方案。

帛琉旅遊泡泡首發團4月1日出發，依據防疫規定，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢新冠肺炎陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

不過台帛旅遊泡泡開放以來，旅客大多採觀望態度，參團人數不如預期，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁證實，4月17日的帛琉團僅2人報名參加，因此無法出團，華航也已經通知取消航班。

新冠肺炎 帛琉 旅遊泡泡

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