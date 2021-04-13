帛琉泡泡檢疫何時鬆綁 指揮中心最快14日宣布

自費疫苗什麼時候能打？要付多少錢？指揮中心發言人莊人祥說，目前相關規範都還在規劃中，相關期程也還未定，但價格部分會儘量降低，而12日開放防疫高風險人員施打AZ疫苗後，目前沒有顯著增加單日施打人數，而13日再度增加4例境外移入的確診個案。

2021-04-13 15:09