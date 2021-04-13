自費疫苗遙遙無期？ 莊人祥：還在規劃

自費疫苗什麼時候能打？要付多少錢？指揮中心發言人莊人祥說，目前相關規範都還在規劃中，相關期程也還未定，但價格部分會儘量降低，而12日開放防疫高風險人員施打AZ疫苗後，目前沒有顯著增加單日施打人數，而13日再度增加4例境外移入的確診個案。

關於自費疫苗相關規定與其他細節，莊人祥說，若有出國需求的民眾必須去旅遊醫療門診掛號費、診察費等，因此在就醫時會有相應費用，至於疫苗價格目前還在精算中，但已經請醫院儘量調降價格，且會第一、二劑分開收費，公費部分則希望收掛號費就好。

12日新增1181人接種新冠肺炎疫苗，出現不良反應者共新增15位，其中2位列入疑似嚴重不良反應，為20多歲女性及男性，有頭痛、腹瀉等症狀，但目前症狀已緩解，全台以接種疫苗人數為25,882人。

目前疫苗施打族群已擴大到第三類族群，納入所有醫護人員及相關防疫高風險人員，但COVAX疫苗到期在即，莊人祥說，週一的接種人數會相對偏少，且第三類（接觸病毒高風險人員）接種者可能還不熟悉怎麼申請，因此12日的單日接種人數沒有明顯增加。

13日新增4例新冠肺炎確診個案，4人均為本國籍男性，且搭機前3日採檢均為陰性，分別來自孟加拉（案1060）、菲律賓（案1061）、衣索比亞（案1062）及愛爾蘭（案1063），其中案1061、1062分別匡列接觸者2人及10人，列為居家檢疫對象，1063接處者尚在調查中。

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