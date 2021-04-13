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「只有打針部位會痛」 陳宗彥、羅一鈞打AZ疫苗沒發燒

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
AZ疫苗昨天起擴大接種，指揮中心副指揮官陳宗彥，與疾管署副署長羅一鈞到桃園醫院帶頭接種疫苗，羅一鈞今出席「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)計畫」記者會，透露接種AZ疫苗後沒有發燒、畏寒，僅注射部位疼痛。圖／指揮中心提供
AZ疫苗昨天起擴大接種，指揮中心副指揮官陳宗彥，與疾管署副署長羅一鈞到桃園醫院帶頭接種疫苗，羅一鈞今出席「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)計畫」記者會，透露接種AZ疫苗後沒有發燒、畏寒，僅注射部位疼痛。圖／指揮中心提供

AZ疫苗昨天起擴大接種，指揮中心副指揮官陳宗彥，與疾管署副署長羅一鈞到桃園醫院帶頭接種疫苗，羅一鈞今出席「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）計畫」記者會，透露接種AZ疫苗後沒有發燒、畏寒，僅注射部位疼痛，笑稱「我的體質可能不是非常年輕。」

各縣市醫護人員第一批施打AZ疫苗比率不高，昨天輪到第二批地方首長及防疫人員施打，多位縣市長帶頭打並鼓勵民眾接種，接受施打的局處首長身體狀況反應不一，羅一鈞也提到，副指揮官陳宗彥也沒有副作用情形。

羅一鈞本身有約5年糖尿病病史，也是代表糖友接種，羅一鈞說，不論何種新冠疫苗，第三期臨床試驗都有8％到10％收案對象有糖尿病病史，以AZ疫苗為例，該疫苗臨床試驗還有針對65歲以上長者進行試驗，其中約二成有糖尿病共病。

羅一鈞表示，由於預期新冠疫苗接種對象會以高風險群為主，廠商無法迴避慢性病患作為收案對象，國產新冠疫苗同樣會有旁有作為臨床試驗對象，慢性病患者為第九順位新冠肺炎優先接種對象，建議不論一型或二型糖尿病患都要優先接種，可有效減少三倍的重症風險。

新冠肺炎 COVID-19

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