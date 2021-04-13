公費AZ疫苗要民眾自費打 鄭麗文：台灣有財政問題？

中央疫情指揮中心擬開放公費的新冠肺炎AZ疫苗自費接種，挨批跟人民扒兩層皮。立院國民黨團書記長鄭麗文今也質疑，蔡政府花大把時間、大筆公帑採購疫苗，國人等了大半年，終於等到開放接種，竟然還得自掏腰包，自費施打？

鄭麗文表示，世界各地只有如印尼、埃及等有財政問題國家，須自費施打疫苗，其他國家都是「全民免費接種疫苗」，何以我國人民想要打疫苗，還得再次付費？蔡政府這種行為，豈不是明顯在占人民便宜？

鄭麗文說，全球已研發出十幾款品質優良、效力強的新冠疫苗，而我國因疫苗採購進度嚴重落後，至今仍只有一種AZ疫苗可以施打，若現在要人民付費施打新冠疫苗，卻也沒任何其他選擇，只能打AZ疫苗，這樣合理？政府吃人民豆腐。