侯友宜接種疫苗後一天 無異狀呼籲醫護防疫捲袖施打

中央昨日開放第二批高風險接觸人員及防疫人員施打AZ疫苗，新北市長侯友宜也在新北市聯合醫院三重院區接種。侯友宜今日出席新北市消防局第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程落成典禮，受訪指出，施打疫苗結束到現在為止都沒有奇怪的狀態，一切都OK。

侯友宜受訪表示，昨天打完疫苗還是繼續跑行程，回到家將近九點，一切都好，大家告訴他要多喝水，就多喝水，到現在為止都沒有奇怪的狀態，侯友宜說：「一切都ＯＫ！平安，謝謝大家的關心。」

侯友宜表示，他施打了以後，到目前沒有引發後遺症，一切都好，呼籲民眾按照中央的梯數來施打，不管是醫護還是第二梯的防疫人員，侯友宜呼籲：「大家捲起袖子趕快來施打，讓我們多一個配備，守護人民的安全與健康，大家一起來施打疫苗。」